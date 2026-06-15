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Росіяни атакували Україну 70 ракетами та 611 дронами. Скільки цілей збила ППО

Автор:
Анастасія Зайкова
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У ніч на 15 червня росіяни атакували Україну ударними БпЛА, а також ракетами повітряного та наземного базування різних типів.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами росіяни атакували Дніпро та Харків. Усього Повітряні сили зафіксували 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 50 ракет та 582 безпілотники:

Повітряні сили зафіксували, що 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА влучили в 42 місцях, а також упали збиті уламки дронів у 12 місцях.