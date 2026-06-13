У США суд дозволив проводити бої UFC на території Білого дому на честь 80-річчя Трампа

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У США федеральний суд дозволив Білому дому проводити бої UFC на честь 80-річчя президента Дональда Трампа.

Про це пише NBC News.

Це рішення дозволяє провести бій на газоні Білого дому. Суддя не знайшов підстав вважати, що ця подія може завдати шкоди, і послався на «необґрунтовану затримку», оскільки свято готують уже кілька місяців, а позов подали тільки зараз.

Біля Білого дому 26 травня розпочали будівництво арени для турніру UFC Freedom Fights 250, який пройде 14 червня. Арена розрахована приблизно на 5 000 відвідувачів, і це стане першим професійним спортивним заходом, який проведуть на цій території.

Під час заходу відбудуться приблизно сім боїв, а головним стане бій за титул чемпіона UFC у легкій вазі між Ілією Топурією та Джастіном Гейджі.