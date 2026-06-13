Україна та Угорщина уклали угоду про права угорської громади на Закарпатті

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Україна та Угорщина 13 червня уклали угоду про права угорської громади, яка проживає на Закарпатті.

Про це повідомив премʼєр Петер Мадяр.

Ця угода охоплює освітні, культурні, мовні та політичні права нацменшини.

За словами Мадяра, у Європі будуть стежити за тим, щоб Україна дотримувалася своїх зобовʼязань, і це впливатиме на її вступ до ЄС. Київ включив свої обовʼязки до плану дій на шляху до євроінтеграції.

У 2024 році тодішній премʼєр Угорщини Віктор Орбан висунув Україні перелік з 11 вимог для того, щоб розблокувати їй подальший шлях до Євросоюзу. Вони були повʼязані з правами угорської меншини на Закарпатті та доступом до освіти угорською мовою.

Коли до влади прийшов Петер Мадяр, він наполягав на виконанні аналогічних умов. Консультації між Києвом і Будапештом з цього питання розпочалися наприкінці травня.

3 червня Мадяр заявив, що переговори між Україною та Угорщиною тривали понад три тижні, а Київ погодився найближчим часом закріпити зміни в законодавстві. Наступного дня, 4 червня, Угорщина зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС, що дозволило Києву відкрити перший переговорний кластер.