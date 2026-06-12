ВАКС зменшив заставу ексміністру Галущенку, який фігурує у справі «Мідас», до 150 млн грн

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Міністерство енергетики та вугільної промисловості України / Facebook

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу ексміністру енергетики Герману Галущенку, який фігурує у справі «Мідас», з 200 мільйонів гривень до 150 мільйонів.

Про це повідомили у ВАКС.

Також суд продовжив арешт Галущенка ще на два місяці — до 10 серпня.

Галущенка затримали під час перетину кордону 15 лютого. Вже 16 лютого йому повідомили про підозру у справі «Мідас». Правоохоронці встановили, що через довірену людину Галущенка одна злочинна організація отримала понад $112 мільйонів.

Згодом, 15 квітня, ВАКС продовжив арешт Галущенка до 12 червня. Тоді розмір застави залишився тим самим — 200 мільйонів гривень.

Що відомо про справу «Мідас»

За даними НАБУ, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча і Цукермана, у справі фігурують:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Ігор Фурсенко(«Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці.