Експоліціянта, обвинуваченого у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі, мобілізували до ЗСУ

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«Суспільне»

Колишнього поліціянта Івана Приходька, якого обвинувачують у вбивстві з необережності п’ятирічного Кирила Тлявова в Переяславі на Київщині сім років тому, мобілізували до ЗСУ. Через це його захист просить повністю зупинити або поставити на паузу апеляційний розгляд справи.

Це «Суспільному» підтвердив адвокат Приходька Віктор Чевгуз.

За його словами, Приходька мобілізували представники ТЦК 19 березня прямо з вулиці. Попри народження третьої дитини, він не оформив відстрочки від військової служби. Наразі Приходько перебуває на Донеччині в складі одного з підрозділів ЗСУ, ймовірно, в окремому батальйоні безпілотних систем.

«Суспільне»

У справі вбивства п’ятирічного Кирила Тлявова вирок винесли ще у 2023 році — тоді суд виправдав трьох підозрюваних, але Приходько отримав чотири роки вʼязниці. Три з половиною роки він уже відсидів, поки розглядали справу.

Нині розгляд справи триває в апеляційній інстанції. Останнє засідання в Київському апеляційному суді відбулося 5 червня цього року. Тоді адвокат Приходька надав суду довідку за підписом командира військової частини про зарахування свого підзахисного до війська.

Прокурори в залі суду просили призупинити засідання на місяць, щоб підтвердити факт мобілізації Приходька та з’ясувати, чи дозволять умови служби приєднуватися обвинуваченому до засідань, зокрема онлайн.

Тепер обласна прокуратура скерує запит до Міноборони та з’ясовуватиме, чи дійсно Іван Приходько служить і чи зможе доєднуватися до засідань. Потім Київський апеляційний суд вирішуватиме: продовжити слухання, призупинити розгляд щодо одного Приходька або ж поставити всю справу на паузу до кінця війни.

Представниця родини Тлявових Ельвіра Лазаренко заявила, що мобілізація Приходька є спробою уникнути відповідальності. За її словами, представники Тлявових подаватимуть звернення до Міноборони та військової частини з проханням скасувати наказ про мобілізацію Приходька.

Убивство Кирила Тлявова в Переяславі

31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому Київської області двоє правоохоронців — Іван Приходько та Володимир Петровець — «пристрілювали» рушницю, одна куля влучила у двір, де грався пʼятирічний хлопчик Кирило Тлявов.

Дитину доставили із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки до реанімаційного відділення лікарні. 3 червня дитина померла.

У Нацполіції зазначили, що в результаті розслідування за фактом вбивства Тлявова притягнули до відповідальності 12 працівників поліції, шістьох керівників районного відділу поліції звільнили з посад.

25 травня 2023 року колишньому поліціянту Івану Приходьку призначили чотири роки позбавлення волі. Іншому експравоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів. Ще двох фігурантів справи — Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, — суд виправдав.