NYT: США планують вивести суттєву частину авіації та флоту, задіяну в операціях НАТО в Європі

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Сполучені Штати Америки планують суттєво скоротити кількість літаків і військових кораблів, які надають для операцій НАТО в Європі.

Про це пише The New York Times з посиланням на двох високопоставлених європейських чиновників та на фрагменти документа з планами США, який отримали європейські союзники на початку червня.

З документа, до якого отримали доступ журналісти, випливає, що США мають намір:

зменшити кількість винищувачів F-16 та F-15E зі 150 до приблизно 100;

скоротити кількість морських розвідувальних літаків із 26 до 15;

повністю вивести вісім літаків-заправників, які раніше були доступні для операцій у Європі;

перекинути в інші регіони підводний човен із ракетним озброєнням, авіаносець, кілька військових кораблів і десятки літаків, що входять до його ударної групи;

вивести одну з двох груп стратегічних бомбардувальників, закріплених за обороною Європи.

У Пентагоні відмовилися коментувати конкретні цифри, наведені в документі, та послалися на заяву свого Європейського командування минулого тижня, в якій йшлося про намір скоротити свої зобовʼязання в Європі.

За інформацією джерел NYT, скорочення можуть відбутися значно швидше, ніж очікували європейські союзники. А це може вплинути на можливості НАТО здійснювати далекобійні удари, вести розвідку та контролювати пересування російських підводних човнів.

Президент США Дональд Трамп протягом багатьох років критикував європейських союзників за недостатні витрати на оборону та закликав їх більше покладатися на власні сили. Нові скорочення можуть стати наймасштабнішим втіленням цієї політики.

Водночас США залишаться однією з найбільших військових сил НАТО в Європі. Крім того, європейські країни вже збільшують оборонні витрати та нарощують власні військові спроможності на тлі російської загрози та війни в Україні.