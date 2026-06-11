Уперше за 23 роки влада Москви не буде проводити концерт до Дня Росії на Красній площі

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Nikolay Vorobyev / Unsplash

Концерт на честь Дня Росії на Красній площі вперше за 23 роки перенесли на іншу локацію.

Про це пишуть російські медіа.

Напередодні Дня Росії у Кремлі анонсували масштабне свято та виступи великої кількості артистів і музикантів, серед яких Шаман, Доліна тощо.

Пізніше стало відомо, що концерт перенесли на інший майданчик — до культурного центру «Моссовєт» на Преображенській площі. Окрім цього, заявлені раніше артисти не приїдуть на концерт.

Зазвичай концерт до Дня Росії відбувався саме на Красній площі. Минулого року там співали відомі артисти, концерт відвідали тисячі людей.

Ймовірно, таке рішення влада Москви ухвалила через все частіші далекобійні атаки України. Зокрема, 7 травня під удар потрапив військово-логістичний комплекс «Нара» в Московській області.

На тлі цих атак РФ дуже обмежила парад 9 травня в Москві. Він тривав всього 45 хвилин, хоча у попередні роки він займав не менше години. До тогож на ньому не було військової техніки не було, як і членів російського уряду — віцепремʼєрів і міністрів. Напередодні параду президент України Володимир Зеленський видав офіційний указ про дозвіл провести парад росіянам у Москві.