Румунія хоче, щоб українські морські дрони самознищувалися біля її територіальних вод

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У Румунії хочуть запропонувати Україні програмувати морські дрони так, щоб у разі втрати контролю над ними координати безпілотника не дозволяли йому входити в територіальні води Румунії.

Про це міністр оборони країни Раду Міруце сказав в інтервʼю румунському телеканалу TVR Info.

Він зазначив, що ці дрони мають на борту дуже багато електронних компонентів, і, аналізуючи дані з цих компонентів, їхні виробники або ті, хто керує дронами, можуть дізнатися, де вони перебувають.

«Якщо трапиться так, що їх загубили у Чорному морі, коли вони наближаються до територіальних вод Румунії, оператор, який керує цим дроном, повинен запрограмувати його на автоматичний самопідрив, щоб ніхто не мусив їх шукати», — вважає Міруце.

Заява Міруце прозвучала після того, як 5 червня у порту в Румунії вибухнув морський дрон.

Пізніше Військово-морські сили ЗСУ підтвердили, що це був український безпілотний катер.

Авторка: Христина Піцуряк