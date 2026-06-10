Росіяни вдарили по вокзалу в Сумах та атакували Херсонщину і Дніпропетровщину — є постраждалі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Укрзалізниця
Російська армія вдарила по вокзалу в Сумах та протягом доби атакувала Херсонщину і Дніпропетровщину. Внаслідок атак є травмовані.
«Бабель» зібрав головне про наслідки російських обстрілів.
На вокзалі в Сумах через уламки дрона загорівся дах вагона пасажирського поїзда.
У Херсоні та Великій Олександрівці через удари загинула одна людина, пʼятеро зазнали травм. Пошкоджено будинки та автівки.
На Дніпропетровщині внаслідок атак постраждали двоє людей. Пошкоджено АЗС, будинки та авітівки.
- У ніч на 10 червня росіяни атакували Україну 207 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання 21 ударного БпЛА в 14 місцях, а також падіння збитих на 13 локаціях.