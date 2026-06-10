У МЗС України повідомили, що Київ не отримує від Болгарії безкоштовної військової допомоги

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Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Київ не отримує від Болгарії безкоштовної військової допомоги, а країни співпрацюють на комерційній основі.

Про це він розповів під час брифінгу.

За його словами, така співпраця є вигідною, оскільки Україна отримує зброю, а болгарські підприємства та оборонка — можливості для розвитку. Він сподівається, що співпраця в оборонній сфері триватиме.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов 9 червня заявив, що новопризначений уряд планує припинити поставки зброї Україні. Він пояснив, що Україні потрібно більше людей, а не більше озброєння. Пізніше він прокоментував свою заяву та сказав, що країна припиняє поставки зброї та боєприпасів зі складів болгарської армії, а не продаж озброєння.