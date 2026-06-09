NASA назвало імена астронавтів місії«Артеміда ІІІ»
- Автор:
- Олександр Булін
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Національне аерокосмічне агентство США (NASA) назвало імена чотирьох астронавтів, що візьмуть участь в місії «Артеміда III», яку планують у 2027 році. Астронавти проведуть серію випробувань на навколоземній орбіті, що підготує грунт для «Артеміди IV» — першої запланованої пілотованої місії до південного полюса Місяця у 2028 році.
NASA опублікувало списко команди на своєму сайті. Це:
- Командир Ренді Бреснік — пілот винищувачів, американський морський піхотинець, для якого це стане третьою космічною місією.
- Пілот, астронавт Європейського космічного агентства, італієць Лука Пармітано — перший європейський астронавт у місячній програмі, льотчик-випробувач, для якого це буде третій політ.
- Спеціаліст місії Андре Дуглас — магістер у чотирьох спеціальностях та доктор з системної іненерії, під час служби в Береговій охороні він проводив пошуково-рятувальні операції і боровся з наркотиками. В університеті він займався проєктуванням автономних транспортних засобів, систем дослідження космосу та підводних бойових платформ. Для Дуглас це буде перший космічний політ, раніше він був запасним членом екіпажу місі «Артеміда ІІ».
- Спеціаліст місії Френк Рубіо — доктор медицини, що понад 28 років спочатку служив в армії США (льотчиком та лікарем), а потім астронавтом. Для нього це другий політ, у 2023 році Рубіо побив рекорд безперервного перебування на орбіті американського астронавта — 371 день.
Також астронавта Боба Гайнса призначили резервним членом екіпажу. Він — полковник ВПС США зі стажем служби 27 років стажем пілотом-інструктором, пілотом винищувача та пілотом-випробувачем. Гайнс тренуватиметься разом з іншими астронавтами, на випадок, якщо хтось з них не зможе взяти участь в місії.
Під час польоту «Артеміди ІІІ» ракета-носі SLS (Space Launch System) виведе космічний корабель Orion та його екіпаж з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді на низьку навколоземну орбіту. Після перевірки систем космічний корабель вперше продемонструє можливості зближуватись та стикуватись з тестовими версіями однієї або обох американських комерційних систем посадки людини, які розробляють компанії Blue Origin та SpaceX.
Попередня місія «Артеміда»
У ніч на 2 квітня американське космічне агентство NASA запустило пілотовану місію до Місяця — «Артеміда ІІ». Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох, а також Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства вирушили з Космічного центру Кеннеді у Флориді на борту Space Launch System — найпотужнішої ракети в історії агентства. Мета цієї місії — випробувати системи ракети та космічного корабля, щоб підготуватися до нової висадки на Місяць.
3 квітня астронавти місії NASA «Артеміда ІІ» почали шлях до Місяця. Це вперше з 1972 року, коли люди покинули орбіту Землі. 6 квітня астронавти dвійшли до гравітаційної сфери Місяця, а згодом встановили історичний рекорд, віддалившись від Землі на 406 764 км (252 752 милі). Так далеко від планети людина ще ніколи не була.
11 квітня асттронавти успішно приводнились у Тихому океані.