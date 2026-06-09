Заборона на вʼїзд учасникам війни та обмеження проти банків і торгівлі. Що пропонує ЄС у 21-му пакеті санкцій проти РФ

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 21-й пакет санкцій проти Росії.

Серед пропозицій — заборонити вʼїзд до ЄС усім росіянам, які воювали проти України.

Також ЄС пропонує внести до санкційного списку ще 30 суден тіньового флоту Росії. Вперше в переліку будуть судна, які допомагають тіньовому флоту.

Серед інших пропозицій:

обмеження на продаж танкерів для перевезення природного скрапленого газу;

повна заборона на транзакції для ще 31 банку РФ та ще 20 банків, криптофірм чи платформ і нафтотрейдерів у третіх країнах, які допомагають РФ;

нові обмеження на експорт до Росії сплавів та металів;

заборона на імпорт з РФ металів, металевих руд або автозапчастин;

обмеження на імпорт рибної продукції з РФ.

Що стосується цінової стелі на російську нафту, то через війну на Близькому Сході та енергетичну кризу, яку та спричинила, ЄС хоче призупинити коригування ліміту до січня наступного року. За словами фон дер Ляєн, це дасть нафтовим ринкам час стабілізуватися, зберігаючи при цьому тиск на доходи Росії.

Президентка ЄК не назвала жодного імені росіян, хто б міг потрапити під європейські санкції. Медіа писали, що у ЄС обговорюють можливість внести до санкційного списку главу Російської православної церкви патріарха Кирила — раніше це рішення блокувала Угорщина.

Цей пакет ще мають затвердити країни-члени Євросоюзу.