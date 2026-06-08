Україна вперше може втратити частину європейської допомоги через Ukraine Facility. Причина в невиконаних реформах

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Reuters / «Бабель»

Україна ризикує вперше втратити частину фінансової допомоги Європейського Союзу, бо невчасно виконує реформи, які передбачає програма Ukraine Facility. Невиконаними залишаються два етапи, повʼязані з попередніми траншами допомоги, що Україна вже отримала.

Про це на запит «Радіо Свобода» повідмомили в Європейський комісії.

Мова про майже €300 мільйонів у межах четвертого траншу та понад €380 мільйонів у межах п’ятого. Суми, повʼязані із цими траншами, не виплатили.

У четвертому транші невиконаний пункт про збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду. У п’ятому — пункт про ухвалення законодавства про перегляд декларації доброчесності суддів і процедури їхньої перевірки.

Остаточні дедлайни, щоб виконати ці умови, — 30 червня та 29 вересня цього року. У Єврокомісії наголошують: якщо Україна не виконає вимоги вчасно, можуть застосовати процедура остаточного скорочення виплат, яку передбачає регламент Ukraine Facility.

Водночас у Брюсселі підкреслюють, що Ukraine Facility передбачає певну гнучкість через війну, а Україна демонструє значний прогрес у реформах, попри складні обставини.