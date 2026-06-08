Приватні групи ППО в Україні збили вже понад 20 російських дронів

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До експериментального проєкту Міністерства оборони, який залучає бізнес до системи ППО, долучилися вже 30 компаній. Вони збили понад 20 російських безпілотників.

Про це повідомляє Міноборони.

Йдеться про російські ударні «Шахеди» і розвідувальні дрони Zala. А одна з груп збила реактивну версію Shahed.

Загалом від початку дії експериментального проєкту до Міноборони звернулися із заявками на створення власних груп ППО 43 підприємства різних форм власності з різних галузей та областей України.

Серед заявників, що вже отримали статус уповноважених на здійснення заходів ППО, близько половини — оператори та підприємства критичної інфраструктури, а інша частина — підприємства приватного сектора.