Під час спалаху Еболи в Східній Африці підтвердили понад 450 випадків захворювання

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У ВООЗ оновили дані про спалах Еболи в Східній Африці та підтвердили 471 випадок захворювання.

Про це пише Sweden Herald.

Від вірусу загинули 82 людини. Переважну кількість випадків Еболи зареєстрували в Конго, тоді як в Уганді підтвердили 19.

Окрім того, у ВООЗ попередили, що за останню добу зафіксовано стрімке поширення хвороби. За оцінкою Центрів контролю та профілактики захворювань США, цей спалах може бути більшим за той, що був у 2014 році в Західній Африці.

Спалах Еболи в ДР Конго

Перший випадок захворювання людини вірусом Ебола був зареєстрований на території сучасної ДР Конго в 1976 році. Смертність під час перших спалахів сягала 90%. Завдяки появі вакцини від штампу Ебола-Заїр ця цифра скоротилася майже до 40%.

Найбільший спалах вірусу Ебола за кількістю інфікованих стався у 2014—2016 роках у Західній Африці. Кількість жертв перевищила 11 тисяч. У 2014 році журнал Time назвав борців з лихоманкою Ебола «Людиною року».

ВООЗ 17 травня 2026 року оголосила про новий спалах лихоманки Ебола в ДH Конго та Уганді (тоді було відомо про 80 смертей, а 19 травня місцева влада оголосила, що померла 131 людина). Організація назвала епідемію лихоманки надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення. Адже від цього штаму — Ебола-Бундібугйо — немає вакцини.

Тоді ж ВООЗ порадила країнам-сусідкам ДР Конго активувати свої національні механізми управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями, а також проводити скринінг на кордонах і головних внутрішніх дорогах.

Нинішній спалах — 17-й в історії ДР Конго. Усі попередні, окрім одного, спричинив штам Заїр.