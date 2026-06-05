Путін заявив, що Росія захопила в Україні територію, вчетверо більшу за її площу

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kremlin.ru

Путін під час зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств заявив, що РФ буцімто взяла під контроль 2 мільйони 440 тисяч км² української території.

Про це пишуть російські медіа.

Цифра, яку назвав Путін, більш ніж у чотири рази перевищує площу України в міжнародно визнаних кордонах — приблизно 603,6 тисячі км².

Згодом на сайті Кремля виправили стенограму виступу — із цитати прибрали слово «тисяч», залишивши цифру 2 440 км².

Крім того, під час зустрічі Путін стверджував, що РФ буцімто повністю контролює Луганщину та 80% Запорізької області, а також щодня просувається на фронті.