У ВМС підтвердили, що морський безпілотник, який вибухнув у порту Румунії, є українським
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Військово-морські сили ЗСУ підтвердили, що 5 червня біля берегів Румунії опинився та здетонував український безпілотний катер.
Про це йдеться в дописі ВМС.
Там пояснили, що інцидент трапився під час виконання завдання в Чорноморській операційній зоні. Один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗСУ під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби втратив керування та опинився біля берегів Румунії.
У ВМС зазначили, що надали Румунії необхідну інформацію, щоб уникнути загрози для цивільних.
- Зранку в Румунії заявили, що в порту Констанца вибухнув морський дрон, схожий на український. У порту оголосили евакуацію. Минулося без постраждалих.