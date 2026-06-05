Решетилова: Офіс військового омбудсмана опрацював понад 8 тисяч скарг за чотири місяці роботи

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Офіс президента

За перші чотири місяці роботи Офісу військового омбудсмана опрацювали понад 8 тисяч скарг і поновили права тисяч військовослужбовців.

Про це повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Решетилової, найбільша кількість скарг від військових надходить щодо лікування та направлення на військово-лікарські комісії.

Наразі у фокусі уваги омбудсманки залишається розбудова інфраструктури захисту прав іноземних громадян і людей без громадянства, які стали на захист України. Офіс військового омбудсмана провів комплексне дослідження і вже представив відповідні напрацювання, додала Решетилова.

Також Решетилова і Зеленський обговорили системні порушення в окремих підрозділах Сил оборони. Омбудсманка зазначила: «Важливо, щоб була готовність командирів не замовчувати, а вирішувати проблеми та взаємодіяти з Офісом військового омбудсмана».

Окремо на зустрічі говорили про співпрацю Офісу військового омбудсмана з Міністерством оборони, Генеральним штабом та іншими складовими сектору безпеки й оборони. А Зеленський погодив проведення першого міжнародного форуму військових омбудсманів у Києві.

«Україна має унікальний досвід розбудови системи захисту прав військовослужбовців під час повномасштабної війни й готова ділитися своїми напрацюваннями з партнерами. Ольга Решетилова фіналізує всі деталі, після цього напрацювання представлять суспільству», — додав Зеленський.