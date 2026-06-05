У порту в Румунії вибухнув морський дрон. Міноборони вважає, що він український
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
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digi24
У румунському порту Констанца вранці 5 червня стався вибух. Імовірно, вибухнув морський дрон українського походження.
Про це повідомляє видання Digi24.
Безпілотник помітили близько пʼятої ранку в районі причалів, де розташована штаб-квартира Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM).
Міністерство оборони Румунії вважає, що це був дрон «такого типу, що використовувався на війні в Україні». Він вибухнув сам.
У порту оголосили евакуацію, а влада активувала «червоний план реагування». Про інцидент уже повідомили президента Нікушора Дана, який саме перебував у літаку дорогою до Чорногорії на саміт ЄС — Західні Балкани.
Попередньо, жертв внаслідок вибуху немає. Триває розслідування. Наразі невідомо, як безпілотник опинився в румунському порту. Україна офіційно це не коментувала.
- Минулого тижня під час російської атаки на Україну безпілотник залетів на територію Румунії та врізався в багатоповерхівку в місті Галац неподалік кордону з Одеською областю. Постраждали двоє людей. Експертиза підтвердила, що це був російський аналог іранського «Шахеда» — «Герань-2».
- На тлі інциденту президент Румунії оголосив, що генерального консула Росії в Констанці визнають персоною нон ґрата, а російське консульство в місті закриють.