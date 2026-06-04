Наглядова рада Сенс Банку не знайшла порушень у перевірці операцій фігурантів «плівок Міндіча» й анонсувала зовнішній аудит

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Наглядова рада державного Сенс Банку заявила, що внутрішній аудит не виявив фактів надання преференцій чи застосування нестандартних умов для компаній та людей, які фігурують у «плівках Міндіча».

Про це йдеться у заяві на сайті банку від 4 березня.

Там кажуть, що перевірку проводили з 12 травня у звʼязку з інформацією, яку оприлюднили під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, матеріалами розслідувань НАБУ та журналістськими публікаціями, відомими як «плівки Міндіча».

Зокрема, перевіряли членів наглядової ради, призначеної у червні 2025 року. Це Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко та Олег Містюк. Як свідчили записи, які опублікувала УП, за понад місяць до їхнього призначення склад наглядової ради обговорювали фігуранти справи «Мідас».

У телефонній розмові від 9 травня 2025 року тодішній радник керівника Сенс Банку Василь Веселий озвучив Олександру Цукерману список бажаних членів наглядової ради банку. А вже 18 червня уряд призначив саме цих людей.

У Сенс Банку кажуть, що внутрішній аудит охопив усі операції людей, згаданих на записах, з моменту націоналізації банку у 2023 році.

«Аудит підтвердив, що умови надання фінансових послуг відповідали ринковим, а процеси обслуговування та договірні відносини здійснювалися відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України», — ідеться у заяві банку.

Окремо там зазначили, що банк не здійснював і не здійснює кредитування чи інших форм фінансування компаній «Файєр Поінт» і «Карпатнафтохім», які також згадуються у контексті «плівок Міндіча».

Результати внутрішнього аудиту передали до Нацбанку.

Крім того, наглядова рада Сенс Банку ініціювала незалежну зовнішню перевірку із залученням міжнародної аудиторської компанії з «Великої четвірки». Перевірятимуть прозорість та належність процесів ухвалення рішень чинним складом Наглядової ради з моменту її першого засідання 20 жовтня 2025 року.

На такий крок пішли «з огляду на суспільний інтерес до порушених питань та з метою забезпечення максимальної прозорості».