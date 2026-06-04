Bloomberg: Україна просить у Німеччини ракети до Patriot в обмін на поставки перехоплювачів у майбутньому

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Міністерство оборони Нідерландів

Україна звернулася до Німеччини з проханням надати десятки додаткових ракет-перехоплювачів до комплексів ППО Patriot зі своїх запасів уже цього року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела, обізнані з переговорами.

Українська сторона запропонувала німецьким партнерам таку угоду: Київ отримує дефіцитні ракети з наявних арсеналів Бундесверу зараз в обмін на перехоплювачі, які вироблять для Німеччини у майбутньому.

Німецький уряд наразі розглядає запит від України. Остаточне рішення ще не ухвалили, але його можуть озвучити незадовго до саміту НАТО в липні або під час нього, каже співрозмовник Bloomberg.

Речник Міністерства оборони Німеччини відмовився від коментарів. Представник президента України не зміг одразу прокоментувати ситуацію, заявивши, що йому потрібен час для перевірки інформації.

Чому Україні потрібні ракети для Patriot

PAC-3 — це сучасні перехоплювачі системи ППО Patriot, що мають не просто збивати ціль, а знищувати її прямим влучанням. Від старіших версій вона відрізняється тим, що не вибухає поруч із ціллю, а врізається в неї на великій швидкості. При такому ударі енергії вистачає, щоб рознести бойову частину. Основна ціль цих ракет — балістика. Україні зараз критично бракує цих ракет.

Президент Володимир Зеленський казав, що за кілька днів війни на Близькому Сході країни використали понад 800 ракет PAC-3. Україна ніколи не мала одночасно стільки ракет. Через це Зеленський пропонував «тихенько» помінятися з країнами регіону — отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.

27 травня Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та американському Конгресу термінового листа про критичну нестачу ППО в Україні. Там він написав, що Україна готова закупити додаткові системи Patriot і ракети до них, оскільки балістичні ракети залишаються останньою головною перевагою РФ у війні.

Україна також запропонувала довгостроковий шлях розширення виробництва систем і ракет Patriot з європейськими союзниками — повністю під контролем США.