Із Росії та тимчасово окупованих територій повернули 10 хлопців та дівчат

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Від березня із Росії та тимчасово окупованих територій України повернули 10 хлопців та дівчат віком 18—19 років.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, усі вони вже перебувають на підконтрольній Україні території.

Лубінець розповів, що серед повернутих є хлопець, якому на початку окупації було 14 років. Його сестра виїхала до Одеси, але він залишився з батьками, які доглядали за важкохворою бабусею. Згодом юнак вирішив виїхати. Нині він живе в Одесі разом із сестрою.

Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.

Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала майже 19,5 тисячі українських дітей. Сама РФ каже, що вивезла 744 тисячі дітей. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.