МАГАТЕ заявило про сильний обстріл Запорізької ТЕС, яка живить електроенергією атомну станцію

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Уранці 4 червня під сильний обстріл потрапила теплоелектростанція (ТЕС), розподільчий пристрій якої допомагає передавати електроенергію на окуповану Запорізьку АЕС.

Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Команда МАГАТЕ зафіксувала на майданчику ЗАЕС дим з боку електростанції та чула звуки бойових дій. Персонал ТЕС був в укриттях.

У МАГАТЕ наголосили, що цей інцидент викликає особливе занепокоєння, адже на ЗАЕС наразі працює єдина лінія електропередачі. За останні тижні її кілька разів відключали, і станція повністю переходила на аварійні дизель-генератори.

Попри цей обстріл, лінія електропередачі залишається підключеною. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про «глибоке занепокоєння» і закликав негайно припинити обстріли, щоб уникнути ризику тривалого знеструмлення станції та потенційної ядерної аварії.

Що зараз із Запорізькою АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць — з 23 вересня до 23 жовтня 2025 року.

30 травня в «Росатомі» заявили, що українські війська нібито вдарили дроном у машинну залу блока № 6 Запорізької АЕС — за кілька метрів від реактора. В угрупованні військ «Південь» ЗСУ казали, що не били по енергоблоку. Серед доказів: в України немає дронів на оптоволокні, що можуть дістати до станції та нести 5—6 кг вибухівки. Крім того, росіяни виставили навколо станції багаторівневий димовий захист, і дрон не зміг би пролетіти через нього непоміченим.

Після цих звинувачень Росії МАГАТЕ провело перевірку на ЗАЕС. Експерти заявили, що зовнішня частина турбінного корпусу і металевий люк пошкоджені, також знайшли кілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю. Але кому належав дрон — МАГАТЕ не зазначило.