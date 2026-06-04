Росія вбила 707 українських дітей з початку повномасштабної війни. Найменшій дитині було лише два дні

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З лютого 2022 року внаслідок російської агресії в Україні загинули щонайменше 707 дітей. Найменшій дитині було всього два дні — вона народилася й загинула в пологовому будинку.

Ще 2 548 українських дітей дістали поранень, а 2 318 вважаються зниклими безвісти.

Такі дані наводять президент України Володимир Зеленський та омбудсман Дмитро Лубінець у Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, який відзначається 4 червня.

Лубінець зазначив, що ці цифри можуть бути більшими, адже Україна не має даних з тимчасово окупованих територій. Крім того, тисячі українських дітей депортували до Росії.

«Кожна смерть — дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини», — наголосив Зеленський.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що наразі в Україні розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених внаслідок російської агресії. Вже оголосили підозри 234 російським військовим, а щодо 108 — скерували обвинувальні акти до суду.

Кравченко навів три випадки, коли внаслідок масованих обстрілів Росії загинули українські діти: