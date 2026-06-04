Ізраїль і Ліван домовились припинити вогонь
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Ізраїль і Ліван після четвертої тристоронньої зустрічі разом зі США домовились припинити вогонь.
Про це повідомив Держдеп США.
Ця угода залежить від повного припинення вогню з боку «Хезболли» та виведення військ з півдня Лівану.
«Сторони за сприяння Сполучених Штатів домовились оперативно приступити до створення пілотних зон, у яких Ліванські збройні сили візьмуть на себе виключний контроль над територією, виключивши звідти всіх недержавних суб’єктів», — написали в заяві.
Обидві сторони домовились відновити переговори після 22 червня.
- Ізраїль і Ліван 16 квітня домовились припинити вогонь на 10 днів. Перемирʼя розпочалося опівночі за Києвом. Напередодні представники Ізраїлю і Лівану провели перші прямі переговори з 1993 року — у Вашингтоні, проте атаки невдовзі поновилися.
- 28 травня Axios із посиланням на джерела писав, що США й Іран погодили проєкт 60-денної угоди про припинення вогню. До неї входить пункт про припинення війни між Ізраїлем і «Хезболлою» в Лівані.