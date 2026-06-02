У Києві вже сім загиблих і 90 постраждалих від масованої нічної атаки Росії (оновлено)

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Станом на 20:00 у Києві відомо про 90 постраждалих унаслідок масованої атаки Росії в ніч проти 2 червня. Семеро людей загинули.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У лікарнях перебувають 52 поранених, з них дві дитини.

Найбільші руйнування внаслідок обстрілу Києва зафіксували в Подільському районі — там росіяни поцілили в девʼятиповерхівку, обвалилися верхні поверхи. Також сталася пожежа в будівлі на території навчального закладу. Ще в семи районах пошкоджені житлові будинки, АЗС, бізнес-центр.