Армія РФ вночі запустила по Україні 656 дронів і понад 70 ракет. Скільки збила ППО

Ольга Березюк
Армія Росії у ніч проти 2 червня запустила по Україні 73 ракети та 656 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 11 балістичних ракет «Іскандер-М», 26 крилатих ракет Х-101, 3 крилаті ракети «Калібр» і 602 ворожі дрони.

Ще 30 балістичних, три крилаті ракети та 33 ударні БпЛА влучили на 38 локаціях, а в 15 місцях впали уламки дронів.

Загалом через російські атаки загинули 11 людей: четверо в Києві та семеро у Дніпрі. Більше сотні людей постраждали: у Києві кількість постраждалих зросла до 63, а в Дніпрі — до 35.