Експертиза в Румунії підтвердила: дрон, який влучив у багатоповерхівку, був російським. Президент показав його уламки

Новини

Nicușor Dan / Х

Розслідування підтвердило, що дрон, який влучив у житловий будинок у румунському місті Галац 29 травня, — це російський аналог іранського «Шахеда» — «Герань-2».

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, посилаючись на звіт розслідування.

Дан повідомив, що фахівці знайшли на уламках дрона надписи кирилицею «Герань-2». Крім того, проаналізовані електронні компоненти, навігаційні системи, модулі управління, двигуни й елементи конструкції показали «подібність аж до повної ідентичності» з моделями «Гераней», які раніше залітали на територію Румунії.

Також виробниче маркування, технічні написи, конструктивні особливості й використані матеріали відповідають тому ж технологічному процесу, що й у безпілотниках «Герань-2», проаналізованих за останні роки. А фізико-хімічні аналізи підтвердили наявність тих самих типів матеріалів і пального, які неодноразово фіксували у пристроях цієї серії.

«Той факт, що такий апарат вдарив по житловому будинку в Румунії, завдавши травм і матеріальних збитків, має особливу серйозність, і єдиною відповідальною стороною є Росія», — написав румунський президент.

Результатами розслідування Румунія поділиться із союзниками по НАТО та ЄС. Президент наголосив, що безпека румунських громадян і цілісність національної території є фундаментальними зобовʼязаннями держави й захищатимуться рішуче.

«Румунія не ігноруватиме і не применшуватиме значення жодного інциденту, який загрожує життю її громадян, національній безпеці чи суверенітету румунської держави», — наголосив Дан.

Що передувало

Під час російської атаки на Україну в ніч проти 29 травня безпілотник залетів на територію Румунії та врізався в багатоповерхівку в місті Галац неподалік кордону з Одеською областю. Постраждали двоє людей.

Пізніше стало відомо про ще один великий дрон, який місцеві знайшли 28 травня ввечері в районі селища Бесешть.

На тлі інциденту президент Румунії оголосив, що генерального консула Росії в Констанці визнають персоною нон ґрата, а російське консульство в місті закриють. Нікошур Дан розкритикував румунських політиків і коментаторів, які намагалися виправдати Росію після інциденту.

Президент Володимир Зеленський після розмови з румунським колегою заявив, що Україна підтримає Румунію в захисті неба. Над цим працюватимуть команди обох країн з військових та експертів.