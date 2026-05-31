МАГАТЕ провело перевірку на ЗАЕС після заяв Росії про атаку на станцію

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели перевірку на ЗАЕС після заяв Росії про атаку на станцію 30 травня.

Про це повідомило МАГАТЕ в Х.

Гендиректор російської держкорпорації з атомної енергії «Росатом» Олексій Лихачов заявив, що українські війська вдень 30 травня вдарили дроном у машинну залу блока № 6 Запорізької АЕС — за кілька метрів від реактора.

Тоді в Угрупованні військ «Південь» ЗСУ заявили, що не били по енергоблоку. Серед доказів: в України немає дронів на оптоволокні, що можуть дістати до станції та нести 5—6 кг вибухівки.

Вранці 31 травня експерти МАГАТЕ повідомили, що під час перевірки вони виявили, що зовнішня частина турбінного корпусу та металевий люк пошкоджені, проте рівень радіації в нормі.

Також команда виявила кілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю. МАГАТЕ не написало, кому належить дрон.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць — з 23 вересня до 23 жовтня 2025 року.

Питання ЗАЕС залишається серед ключових на тристоронніх переговорах України, США і Росії. У січні Politico з посиланням на джерела писало, що Росія на перемовинах запропонувала ділити електроенергію Запорізької АЕС між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський уже заявляв, що така ідея виглядає нереалістичною. Натомість він пропонував, щоб ЗАЕС експлуатували Україна та США.