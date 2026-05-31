Росіяни били по Дніпропетровщині та Херсонщині — є загиблі та постраждалі

Пресслужба ДСНС

Російська армія протягом дня била по Дніпропетровщині та Херсонській області. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

На Дніпропетровщині через удари загинула людина, ще девʼятеро отримали травми. Пошкоджено багатоповерхівки, автівки, школу, адмінбудівлю та АЗС.

Протягом дня в Комишанах на Херсонщині внаслідок атак постраждали пʼятеро людей. Також стало відомо, що через нічний обстріл поранено трьох поліцейських.

На Рівненщині рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула вранці через удар дрона.