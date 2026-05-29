Японія приєдналась до програми PURL і виділила перші $14,6 млн

Японія приєдналась до програми із закупівлі американської зброї для України через механізм PURL та виділила понад $14,6 мільйона.

Про це повідомила пресслужба МЗС Японії.

Кошти спрямують на купівлю нелетальної зброї, яку також узгоджуватимуть з НАТО.

Президент України Володимир Зеленський подякував Японії за внесок і заявив, що з початку року в рамках механізму вже закупили зброї на $1,5 мільярда. Він додав, що до PURL уже приєднались 28 країн.

Також сьогодні Міноборони Японії підтвердило, що країна вперше відправить чотирьох своїх офіцерів до місії з допомоги та підготовки НАТО з питань безпеки для України в Німеччині.