Японія приєдналась до програми PURL і виділила перші $14,6 млн
- Вероніка Довганюк
Японія приєдналась до програми із закупівлі американської зброї для України через механізм PURL та виділила понад $14,6 мільйона.
Про це повідомила пресслужба МЗС Японії.
Кошти спрямують на купівлю нелетальної зброї, яку також узгоджуватимуть з НАТО.
Президент України Володимир Зеленський подякував Японії за внесок і заявив, що з початку року в рамках механізму вже закупили зброї на $1,5 мільярда. Він додав, що до PURL уже приєднались 28 країн.
Також сьогодні Міноборони Японії підтвердило, що країна вперше відправить чотирьох своїх офіцерів до місії з допомоги та підготовки НАТО з питань безпеки для України в Німеччині.
- Механізм PURL розробили НАТО та США в серпні 2025 року. Він дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї, військового обладнання та боєприпасів для України через спільні внески. Україна формує список потреб в озброєннях та боєприпасах, його узгоджують на рівні НАТО, після чого відбувається закупівля коштом партнерів.