Українські військові викрили канал російської контрабанди зброї та БпЛA
- Анастасія Зайкова
Пресслужба СБУ
Українські спецслужби ліквідували канал російської контрабанди через Чорне море. Операцію проводили понад рік співробітники ГУР, СБУ та ВМС України.
Про це повідомили у ГУР.
Слідчі встановили, що учасники схеми перевозили контрабанду через Чорне море з Абхазії до РФ на цивільних човнах та інших плавзасобах. Серед вантажів були великі партії сигарет, а також російські безпілотники й інша зброя.
Правоохоронці затримали учасників групи під час спроби незаконно переправити людину через державний кордон та перевезти нову партію контрабанди.
Під час обшуків в Одеській і Чернівецькій областях вилучили 1 800 коробок із сигаретами, документи та телефони, перероблену автоматичну зброю та російський безпілотник із бойовою частиною, захований серед контрабанди.
Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.
