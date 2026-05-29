Фільм «2000 метрів до Андріївки» отримав премію «Еммі» у жанрі документалістики

Ольга Березюк
Документальний фільм українських журналістів Мстислава Чернова і Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» виграв премію «Еммі» в номінації «Найкраща режисерська робота».

Про це йдеться на сайті премії.

Загалом стрічка була представлена у шести номінаціях:

Перемогу в номінації «Найкращий документальний фільм» отримала робота про колишню премʼєрку Нової Зеландії Джастінду Арден Prime Minister («Премʼєр-міністерка»).

Мстислав Чернов не був присутній на церемонії. Нагороду забрали Алекс Бабенко та продюсерка стрічки Мішель Мізнер.