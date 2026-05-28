Рада ЄС схвалила сьомий транш фінансової допомоги Україні на €2,8 млрд у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомили на сайті відомства.

У Євросоюзі повідомили, що Україна виконала 11 із 20 необхідних кроків для отримання нового траншу. Також ЄС зарахував кілька раніше невиконаних зобов’язань — одне з п’ятого траншу та два із шостого.

Крім цього, Україна достроково виконала частину реформ, запланованих на наступні етапи програми: два кроки для восьмого траншу та ще два — для дев’ятого. У ЄС зазначили, що вперше за таке випереджальне виконання передбачили окрему компенсацію.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Єврокомісія загалом позитивно оцінила виконання плану за четвертий квартал 2025 року, тому схвалила новий транш. Станом на кінець травня 2026 року Україна вже виконала 86 кроків плану, ще 65 поступово реалізовують.