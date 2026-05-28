Євросоюз оштрафував Temu на €200 мільйонів. Причина

Європейська комісія визнала, що покупці на китайському маркетплейсі Temu дуже часто потрапляють на небезпечні товари. Тому Temu оштрафували на €200 мільйонів — за те, що платформа не зупинила продаж цих товарів.

Про це пише The Guardian.

Європейська комісія наклала штраф після 19-місячного розслідування, яке виявило, що споживачі стикаються з незаконними або небезпечними товарами, включаючи дитячі іграшки та електроніку. Таємний покупець, що проводив перевірку, виявив «високий відсоток» небезпечних дитячих товарів та «дуже високий відсоток» небезпечних зарядних пристроїв для продажу на платформі, а також небезпечний одяг та ювелірні вироби.

Групи споживачів по всій Європі раніше повідомляли про дитячі іграшки з нещільно закріпленими деталями, що становлять небезпеку задухи, ланцюжки для пустушок, достатньо довгі, щоб ними можна було задушити дитину, ювелірні вироби з додаванням небезпечних металів, як-от свинець, одяг, виготовлений із заборонених хімічних речовин, та зарядні пристрої, що можуть обпекти, уразити електричним струмом або спричинити пожежу.

Комісія також розкритикувала Temu за неадекватний контроль над дизайном вебсайту. У висновку вказано, що системи рекомендацій та рекламні акції від інфлюенсерів можуть посилити ризики поширення незаконних продуктів.

Штраф у €200 мільйонів є другим і найбільшим, який коли-небудь накладали за Законом ЄС про цифрові послуги. Його застосовують до найбільших технологічних компаній світу з лютого 2024 року. В грудні 2025 року ЄС оштрафував на €120 мільйонів соцмережу X Ілона Маска. Єврокомісія дійшла висновку, що символ «синьої галочки» у X вводив користувачів в оману, платформа перешкоджала отримати доступ до даних і не змогла належним чином створити архів рекламних оголошень.

Temu має право оскаржити штраф. У компанії є час до 28 серпня, щоб подати Єврокомісії план дій про те, як вона планує виправити ситуацію.