Швеція передасть Україні перші 16 винищувачів Gripen

Швеція передає Україні 16 винищувачів JAS 39 Gripen C/D і продасть 22 борти новішої версії цих літаків — JAS 39 Gripen E.

Про це оголосив прем’єр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 28 травня.

Поставки перших літаків Gripen C/D заплановано на початок 2027 року, а поставки Gripen E очікуються до 2030-го. Швеція також надасть підтримку з технічного обслуговування та навчання пілотів.

Зеленський зазначив, що отримані літаки допоможуть боротися проти російських керованих авіабомб.

На початку пресконференції Україна і Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці. Крім того, як заявив Зеленський, Швеція надала Україні пакет підтримки на $2,7 млрд. З них майже $400 млн спрямують на виробництво дронів.

Чим корисні винищувачі Gripen для України

На відміну від F-16, літак Gripen JAS 39 невибагливий до злітно-посадкових смуг і простіший у міжпольотному обслуговуванні. Крім того, вартість льотної години JAS 39 — найнижча серед винищувачів. Для моделі JAS 39C/D цей показник становить $7 000—8 000, а для JAS 39E/F, за попередніми оцінками, лише $4 000.

У жовтні 2025 року Швеція оголосила, що продасть Україні до 150 літаків Gripen. The Guardian повідомляло, що Україна може придбати у Швеції винищувачі, оплативши їх коштом заморожених російських активів.

27 жовтня Financial Times писало, що в межах угоди про закупівлю 150 літаків-винищувачів Gripen шведська компанія Saab також готова відкрити завод кінцевого збирання літаків Gripen в Україні.