Норвегія приєднається до «ядерної парасольки» Франції, зокрема через переозброєння Росії

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його країна долучиться до ініціативи Франції з ядерного стримування.

Його слова передає Reuters.

27 травня Стере зустрівся у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери підписали угоду про оборону, яка передбачає приєднання Норвегії до французької ініціативи щодо ядерної зброї.

Прем’єр Норвегії заявив, що робить це «з огляду на ситуацію з безпековою політикою в Європі», зокрема на масштабне переозброєння Росії та те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни». Ще однією причиною Стере назвав те, що в Європі зростає занепокоєння щодо прихильності США до безпеки регіону.

Водночас у мирний час ядерну зброю в Норвегії не розгортатимуть.

Разом із Норвегією до французької ініціативи приєдналися ще девʼять європейських країн: Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Швеція, Данія, Бельгія та Греція. Це означає, що в разі нападу на ці країни одним із варіантів можливе застосування Францією її ядерної зброї.