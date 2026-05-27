Протягом дня росіяни били по Херсонщині та Запорізькій області — є загиблий та постраждалі

Новини

Російська армія протягом дня била по Херсонщині, Запорізькій області та Дніпропетровщині. Внаслідок ударів є загиблий та постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

Від ночі російські війська били по Херсону, Комишанах і Білозерці на Херсонщині — постраждали шестеро людей. Пошкоджено будинки, адмінбудівлю, банк та автівки. Увечері росіяни ще раз вдарили по Херсону — загинув чоловік, жінка і двоє дітей постраждали.

На Дніпропетровщині через удари пошкоджено будинки та автівки. Спалахнули пожежі — горять будинки.

У Запорізькій області армія РФ била по Юрківці та Марʼївці — травми отримали дві жінки. Пошкоджено будинки. Спалахнула пожежа.

Також на Одещині кількість постраждалих зросла до 11, з них восьмеро — у лікарнях. Серед них двоє — діти.