Прокуратура оскаржить вирок вінницькому блогеру Шавлюку, якого засудили на три роки, — вимагає додаткової статті про перешкоджання ЗСУ

Вінницька обласна прокуратура оскаржить вирок блогеру і засновнику інформаційного агентства Олександру Шавлюку, якого напередодні засудили до трьох років увʼязнення за шахрайство та образи військових.

Про це 27 травня повідомив Офіс генпрокурора.

Прокурори не погоджуються з рішенням суду і наполягають на додатковій кваліфікації дій за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, що передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.

За даними слідства, Шавлюк через власні медіаресурси та соцмережі дискредитував мобілізаційні заходи, закликав ухилятися від військового обов’язку та публічно принижував військовослужбовців.

Також він, використовуючи збір коштів нібито на підтримку ЗСУ, заволодів грошима громадян, які надходили на банківські картки його матері.

На час розгляду справи Шавлюк перебуває під вартою.

Хто такий Олександр Шавлюк

Олександр Шавлюк — автор ютуб-каналу «Шавлюк Медіакор» і, за даними YouControl, власник адвокатської компанії «ПравоЕкспоГруп Шавлюк і партнери». Також у нього є закрита група в телеграмі з платним доступом, де він пропонував консультації та готові бланки документів, щоб оскаржувати дії ТЦК, зокрема вручення повісток.

Шавлюк був чи не найпопулярнішим українським «експертом» з питань мобілізації. Своїй аудиторії Шавлюк розказував про «звірства» ТЦК, «жахи» в армії та незаконну мобілізацію. Насправді в своїх роликах Шавлюк маніпулює фактами, нагнітає і відверто бреше.

У листопаді Шавлюка затримали й відправили під варту. Йому оголосили підозри в держзраді, шахрайстві, перешкоджанні діяльності ЗСУ та порушенні рівноправності громадян.