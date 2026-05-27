ЄС ще на рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Рада Євросоюзу вирішила продовжити дію санкцій проти відповідальних за порушення прав людини та репресії в Росії ще на рік — до 28 травня 2027 року.
Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.
Санкції стосуються 72 людей та однієї організації, яких вважають відповідальними за порушення прав людини, репресії проти населення та опозиції, а за також підрив демократії й верховенства права у РФ.
Їхні активи залишаються замороженими, а громадянам та компаніям ЄС заборонено їх фінансувати. Також на них поширюється заборона на в’їзд до країн-членів блоку.
У Раді ЄС нагадали, що Євросоюз залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та репресій у Росії й глибоко стурбований подальшим погіршенням ситуації з правами людини в країні, особливо в контексті війни Росії проти України.
- 11 травня Рада ЄС також ввела санкції проти ще 16 росіян і семи організацій, відповідальних за незаконну депортацію та насильницьку асиміляцію українських дітей. Цього ж дня аналогічні санкції за депортацію українських дітей ввела і Британія.