В Ірані почали відновлювати доступ до інтернету після рекордного блекауту протягом 2 093 годин

В Ірані почали поступово відновлювати доступ до інтернету після 88-денного відключення, яке стало найдовшим подібним блекаутом, коли-небудь зафіксованим у світі.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними організації NetBlocks, яка відстежує інтернет-трафік, доступ до мережі почав повертатися 26 травня після 15:30 за місцевим часом. Спочатку рівень підключення сягнув понад третини від звичайного обсягу.

У NetBlocks підрахували, що Іран повністю ізолювали від світового інтернету на 2 093 години. Першим сигналом відновлення роботи мережі іранські чиновники назвали доступ до Gmail у країні.

Утім, за даними американської компанії Kentik, доступ до інтернету поки що обмежений — він становить менш як 10% від рівня до відключення. Експерти припускають, що відновлення відбувається вибірково.

Міністр зв’язку Ірану Саттар Хашемі заявив, що інтернет повертатимуть поступово. Він визнав, що тривалі обмеження завдали серйозного удару по цифровій економіці, онлайн-бізнесу та сфері послуг.

За оцінками, до пʼяти мільйонів робочих місць в Ірані залежать від інтернету. Через блекаут багато компаній втратили основні канали комунікації, а збитки для економіки могли перевищувати $6 мільйонів на день.

Інтернет-блекаут в Ірані

Відключення почалося після масових антиурядових протестів у Ірані, які розгорталися наприкінці грудня 2025 року. Спочатку люди вийшли на вулиці через обвал валюти, зростання цін і скорочення доходів, а потім почали вимагати політичних змін, відставки керівництва, звільнення політичних вʼязнів і більшої свободи, зокрема прав для жінок.

Після атак США та Ізраїлю 28 лютого Рада національної безпеки Ірану ще більше посилила обмеження. Правозахисники вважають, що влада використовувала інтернет-блекаут не лише для контролю інформації, але й щоб приховати масштабні репресії проти протестувальників.

Попри формальні заборони платформ Instagram, X і YouTube в Ірані, багато жителів користуються ними через VPN-сервіси.