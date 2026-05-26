The Guardian: ЄС може обмежити право вето для нових членів, щоб прискорити їхній вступ

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз розглядає можливість тимчасово обмежити право вето для майбутніх держав-членів, щоб спростити процес розширення блоку.

Про це пише The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела.

Йдеться про рішення у сфері зовнішньої політики, податків та інших питань, де нині потрібна одностайна згода всіх членів ЄС.

Ідею обговорюють на тлі травневих переговорів про вступ Чорногорії, яка вважається одним з головних кандидатів і розраховує стати 28-м членом ЄС до 2028 року. У майбутньому такий механізм можуть застосувати і до інших кандидатів, зокрема Молдови та України.

Причиною дискусії став досвід з Угорщиною, яка неодноразово блокувала важливі рішення ЄС через проросійську позицію тодішнього премʼєра Віктора Орбана, наприклад, кредит Україні на €90 мільярдів.

Водночас у Брюсселі визнають, що тимчасове обмеження права вето є юридично чутливим кроком, оскільки ЄС не хоче створювати враження «членства другого сорту».

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

У травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував формат асоційованого членства без права голосу, але президент Володимир Зеленський відкинув цю ідею, заявивши, що членство України має бути повним і рівноправним.

Джерела «Бабеля» повідомляли, що перший кластер для вступу Україна розраховувала відкрити вже 26 травня, а решту — в червні.

Автор: Ольга Шендецька