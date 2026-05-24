Біля Білого дому знову сталася стрілянина. Стрільця ліквідували, постраждав перехожий
- Світлана Кравченко
Увечері суботи, 24 травня, невідомий чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту поблизу Білого дому та відкрив стрілянину.
Про це повідомила Секретна служба США.
Там уточнили, що інцидент стався поблизу 17-ї вулиці та Пенсильванія-авеню. Поліція почала стріляти у відповідь по чоловіку — пізніше у лікарні він помер.
Під час стрілянини куля також влучила в одного з перехожих, він у лікарні. Серед правоохоронців постраждалих немає.
На момент інциденту президент США Дональд Трамп перебував у Білому домі. Згодом він у Truth Social подякував Секретній службі США та правоохоронцям за «оперативні й професійні дії».
За його словами, озброєний чоловік із кримінальним минулим був «одержимий» Білим домом, а цей інцидент вкотре демонструє необхідність створення «найбезпечнішого комплексу» для захисту майбутніх президентів США у Вашингтоні.
CNN із посиланням на джерела пише, що нападником виявився 21-річний Насір Бест, який раніше вже мав контакти з Секретною службою. У червні 2025 року він заблокував вхід до Білого дому, а потім заявив, що він «Бог». Тоді його затримали та помістили до Психіатричного інституту Вашингтону для психіатричної експертизи.
Наступного місяця, у липні 2025 року, Секретна служба знову заарештувала Беста після того, як він спробував зайти на підʼїзну дорогу комплексу Білого дому і казав, що він «Ісус Христос». Тоді суд видав наказ, щоб він не наближався до території Білого дому.
При цьому слідчі виявили, що в соцмережах Бест стверджував, що він «справжній» Усама бен Ладен, а також щонайменше в одному пості казав про бажання нашкодити президенту США Дональду Трампу.
- 26 квітня під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, у якій брав участь президент США Дональд Трамп, сталася стрілянина. Нападник, озброєний пістолетами та ножами, увірвався у вестибюль біля місця проведення вечері для журналістів і кинувся до бальної зали, перш ніж агенти Секретної служби оточили його та затримали.
- Трамп не постраждав, його терміново вивели з приміщення. Чоловік устиг кілька разів вистрелити та поцілити в правоохоронця — той був у бронежилеті, з ним усе гаразд. Підозрюваного ідентифікували як 31-річного репетитора з Каліфорнії Коула Томаса Аллена.