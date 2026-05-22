Справа про кришування «порноофісів». За чотирьох з пʼяти підозрюваних поліцейських внесли застави

Новини

Telegram / STERNENKO

За чотирьох з пʼяти працівників Національної поліції, яких підозрюють у справі про кришування «порноофісів» внесли застави. Напередодні, 21 травня, суд відправив їх під варту.

Про це «Бабелю» повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Із СІЗО вийшли:

начальник Головного управління Нацполіції (ГУНП) Івано-Франківщини Сергій Безпалько — 7 млн грн;

його заступник Володимир Яцюк і перший заступник начальника ГУНП Тернопільщини Андрій Ткачик — 5 млн грн;

заступник начальника ГУНП Житомирщини Ілля Гулеватий — 1,16 млн грн.

Під вартою залишився ексводій одного із заступників міністра внутрішніх справ Володимир Воробей. Його слідство вважає посередником і застава для нього найбільша — 8 млн грн.

Що відомо про справу

20 травня СБУ, працівники департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції та прокурори Офісу генпрокурора провели обшуки в обласних управліннях Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

За даними слідства, керівництво поліції в цих регіонах забезпечувало безперешкодну роботу приміщень, які незаконно створювали та поширювали порноконтент.

Правоохоронці стверджують, що посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Використовуючи зв’язки, він домовлявся з посадовцями про невтручання в роботу «порноофісів».

Сума хабаря становила $20 тисяч щомісяця керівництву регіонального підрозділу поліції, ще $5 тисяч отримував посередник. Також задокументували передачу $40 тисяч посадовцю з іншої області.

Згодом Нацполіція відсторонила чотирьох працівників поліції, які фігурують у цій справі, а водія заступника голови МВС звільнили.

Під час обшуків у фігурантів вилучили елітні авто та 22,6 млн грн готівки.