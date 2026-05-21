В Україні зареєстровано понад 1,16 млн одиниць зброї — за час великої війни відкрили понад 42 тисячі справ про незаконне поводження з нею

В Україні офіційно зареєстровано понад 1,16 мільйона одиниць зброї та спецзасобів. З початку повномасштабного вторгнення поліція щороку вилучає 5–6 тисяч одиниць нелегальної зброї, а прокуратура фіксує близько 10 тисяч випадків незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами й вибухівкою.

Про це йдеться у відповідях Міністерства внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора України на запити «Бабеля».

За даними МВС, станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів. У їхньому володінні перебуває 1 166 001 одиниця зброї. З них:

732 667 — мисливської гладкоствольної зброї;

219 855 — мисливської нарізної зброї;

192 780 — пристроїв для відстрілу гумових куль;

20 699 — газових пістолетів і револьверів.

Водночас з 2022 року органи Нацполіції вилучили з незаконного обігу 24 230 одиниць незареєстрованої зброї, зокрема:

у 2022 році — 5 332 одиниці;

у 2023 році — 5 716 одиниць;

у 2024 році — 5 997 одиниць;

у 2025 році — 5 758 одиниць (у тому числі 3 401 одиниць військового зразка);

у першому кварталі 2026 року – 1 427 одиниць зброї.

Крім того, із дня введення в дію змін до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» — з 25 листопада 2024 року до 21 квітня 2026-го — в органах Нацполіції задекларували 19 929 одиниць «трофейної» вогнепальної зброї та понад 11 мільйонів штук боєприпасів до неї. Ще 448 одиниць зброї та понад 78 тисяч набоїв українці добровільно здали без декларування.

Водночас, за даними Офісу генпрокурора, після 2022 року в Україні щороку відкривають близько 10 тисяч проваджень за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами й вибухівкою.

Зокрема, у січні — лютому 2022-го таких правопорушень було 1 371, а загалом за рік — вже 9 221. У 2023 році відкрили 10 366 таких справ, у 2024-му — 10 163, у 2025-му — 9 948, а у період із січня по квітень 2026 року — 3 036.

Також прокуратура надала статистику щодо злочинів із використанням вогнепальної зброї. У 2022 році було зареєстровано 2 206 таких кримінальних правопорушень, у 2023 році — 2 416, у 2024 році — 1 235, у 2025 році — 1 108. За січень–квітень 2026 року — 380.

Крім того, з початку 2022 року до квітня 2026-го в Україні зафіксували 1 757 умисних вбивств з використанням вогнепальної зброї. Різкий сплеск таких правопорушень був у 2023 році — 954 випадки проти 255 у 2022-му.

Відповідь Офісу генпрокурора на запит «Бабеля»