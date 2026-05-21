Екссуддя Верховного суду за три дні до підозри в хабарництві переоформив квартиру на сина — детектива НАБУ. У Бюро відповіли

Колишній суддя Верховного суду Олександр Прокопенко, якому 19 травня НАБУ оголосило підозру в хабарництві (про те, що йдеться саме про Прокопенка, «Бабелю» повідомляли джерела), 16 травня переоформив квартиру на сина — детектива НАБУ Богдана Прокопенка.

Про це у Фейсбуці написала адвокатка Тетяна Козаченко з посиланням на декларацію детектива.

Квартиру в Києві площею 127 м² і паркомісце оцінюють в 1,6 мільйона гривень. Детектив проживав у ній з дружиною безкоштовно кілька років і декларував це. І лише за кілька днів до підозри батько подарував квартиру синові.

У НАБУ відповіли, що цей детектив не входив до складу слідчої групи, яка розслідує справу про корупцію у Верховному суді, і не мав доступу до матеріалів справи. Щоб розслідувати підстави переоформлення майна, Бюро проводить службове розслідування.

Також у день, коли екссудді повідомили про підозру, директор НАБУ Семен Кривонос підписав рішення про арешт цієї нерухомості. Бюро направило відповідне клопотання для її арешту судом.

Що це за справа

У травні 2023 року НАБУ та САП заявили, що викрили корупційну схему у Верховному суді. Серед фігурантів — тодішній голова Верховного суду Всеволод Князєв, якого спіймали на рекордному хабарі в $3 мільйони.

У НАБУ розповіли, що справа повʼязана з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Жеваго купив комбінат у 2002 році, однак колишні акціонери підприємства вирішили оскаржити договір купівлі-продажу 40,19% акцій. Спершу суд відмовив у задоволенні позову, але у 2022 році апеляція скасувала це рішення та визнала договір недійсним.

Далі справа пішла у Верховний суд, він у квітні 2023 року вирішив залишити Жеваго 40% Полтавського ГЗК. Слідство стверджує, що бізнесмен підкупив суддів, аби отримати це рішення.

У пресслужбі Костянтина Жеваго «Бабелю» повідомляли, що акціонер Ferrexpo не має стосунку до цієї ситуації, а інформація про те, що хабар могли давати люди, які діяли в інтересах бізнесмена, — неправдива. Там заявляють, що Велика палата ВС прийняла ухвалу від 19 квітня 2023 року, якою визнала законним придбання компанією Ferrexpo Полтавського ГЗК у 2002 році, не в інтересах Жеваго, а «в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі».

19 травня НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді: трьом чинним суддям та одному судді у відставці. Джерела «Бабеля» розповіли, що мова про про суддів Великої палати Ігоря Желєзного, Ірину Григорʼєву і Жанну Єленіну, а також Олександра Прокопенка, який у відставці з 2024 року.