Водія заступника голови МВС, який фігурує у справі про прикриття «порноофісів», звільнили
- Світлана Кравченко
Водія Центру обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, який фігурує у справі про прикриття «порноофісів», звільнили.
Про це повідомила пресслужба МВС.
Там додали, що повною мірою сприяють проведенню досудового розслідування.
Раніше правоохоронці повідомляли, що у цій справі затримали водія одного із заступників міністра внутрішніх справ України. За версією слідства, він діяв як посередник між усіма учасниками схеми. Використовуючи зв’язки, водій домовлявся з посадовцями про невтручання в роботу «порноофісів».
Крім нього, сьогодні затримали начальника управління поліції Івано-Франківщини (цю посаду обіймає Сергій Безпалько) та його заступника, першого заступника начальника управління поліції Тернопільщини та заступника начальника управління поліції Житомирщини. Їм усім повідомили про підозру в хабарництві.
- Зранку 20 травня СБУ, працівники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та прокурори Офісу генпрокурора провели обшуки в обласних управліннях Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. За даними слідства, керівництво поліції в цих регіонах забезпечувало безперешкодну роботу приміщень, які незаконно створювали та поширювали через інтернет порнографічні відео. Згодом чотирьох працівників поліції відсторонили від роботи.