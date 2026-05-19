США запровадили нові санкції проти 19 суден, які перевозили іранську нафту й нафтопродукти

Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти іранської валютно-обмінної компанії Amin Exchange та мережі пов’язаних із нею фірм, а також 19 суден, які перевозили іранську нафту й нафтопродукти.

Про це повідомляє Reuters.

Судна, за версією Вашингтону, використовувалися для постачання іранської нафти іноземним покупцям. Серед них — танкер Great Sail під прапором Барбадосу, а також судна Ocean Wave і Swift Falcon під прапорами Палау та Панами.

Також санкції запровадили проти компанії Amin Exchange, яка використовувала широку мережу підставних компаній в ОАЕ, Туреччині та Гонконгу для обходу санкцій і доступу Ірану до міжнародної фінансової системи.

У Вашингтоні заявляють, що через такі обмінні мережі Іран щороку проводить валютні операції на мільярди доларів, а підконтрольні структури здійснюють транзакції на сотні мільйонів доларів від імені іранських банків.

«Тіньова банківська система Ірану сприяє незаконному переказу коштів на терористичні цілі», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

До санкційного списку також потрапили компанії з Китаю, Гонконгу та ОАЕ, які, за даними OFAC, допомагали Amin Exchange проводити фінансові операції.