Росіяни били по Херсонщині, Сумщині та Донеччині — є загиблі, постраждали понад 10 людей

Новини

Пресслужба ДСНС

Російська армія протягом дня била по Херсонщині, Сумщині та Донеччині. Внаслідок обстрілів є загиблі, а травми отримали понад 10 людей.

«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.

У Краматорську на Донеччині через удари постраждали щонайменше шестеро людей. Спалахнула чотирьохповерхівка, її загасили.

На Херсонщині під прицілом були Херсон, Зеленівка та Комишани — постраждали шестеро людей. Пошкоджено будинки та автівки.

Армія РФ ще вдарила по Шевченковому на Харківщині — загинула людина. Спалахнув будинок.

На Дніпропетровщині росіяни двічі вдарили по техніці рятувальників у Нікополі. Загалом в області постраждали троє людей.

Також через удар дрона на Сумщині загинув чоловік.

Окрім того, внаслідок ранкового балістичного удару по Прилуках кількість загиблих збільшилась до трьох — у лікарні помер 15-річний хлопець. Ще побільшало і постраждалих — травмовано 29 людей.