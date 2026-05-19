Росіяни били по Херсонщині, Сумщині та Донеччині — є загиблі, постраждали понад 10 людей
- Вероніка Довганюк
Російська армія протягом дня била по Херсонщині, Сумщині та Донеччині. Внаслідок обстрілів є загиблі, а травми отримали понад 10 людей.
«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.
У Краматорську на Донеччині через удари постраждали щонайменше шестеро людей. Спалахнула чотирьохповерхівка, її загасили.
На Херсонщині під прицілом були Херсон, Зеленівка та Комишани — постраждали шестеро людей. Пошкоджено будинки та автівки.
Армія РФ ще вдарила по Шевченковому на Харківщині — загинула людина. Спалахнув будинок.
На Дніпропетровщині росіяни двічі вдарили по техніці рятувальників у Нікополі. Загалом в області постраждали троє людей.
Також через удар дрона на Сумщині загинув чоловік.
Окрім того, внаслідок ранкового балістичного удару по Прилуках кількість загиблих збільшилась до трьох — у лікарні помер 15-річний хлопець. Ще побільшало і постраждалих — травмовано 29 людей.
- У ніч на 19 травня армія Росії атакувала Україну 209 ударними дронами. Росіяни били по Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Херсонській областях. На Харківщині загинула жінка, в інших регіонах є постраждалі.