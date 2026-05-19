Через спалах Еболи в ДР Конго загинула щонайменше 131 людина

Getty Images / «Бабель»

У Демократичній Республіці Конго через спалах лихоманки Еболи загинула щонайменше 131 людина, ще у понад 513 є підозра на хворобу.

Про це пише ВВС.

Речник місцевого уряду заявив, що хвороба поширюється на більші території. Зокрема, Еболу вже фіксують у таких районах: Ньякунде, Бутембо та місті Гома.

Також в Уганді вже підтвердили два випадки хвороби, ще одна людина загинула.

Серед тих, у кого підтвердили вірус, є американці, тому Вашингтон хоче організувати евакуацію своїх громадян у безпечне місце на час карантину. США також опублікували рекомендацію стосовно подорожей четвертого (найвищого) рівня, де застерігають від поїздок до ДР Конго.

Спалах Еболи в ДР Конго

Перший випадок захворювання людини вірусом Ебола був зареєстрований на території сучасної ДР Конго в 1976 році. Смертність під час перших спалахів сягала 90%. Завдяки появі вакцини від штампу Ебола-Заїр ця цифра зараз скоротилася майже до 40%.

Найбільший спалах вірусу Ебола за кількістю інфікованих стався у 2014—2016 роках у Західній Африці. Кількість жертв перевищила 11 тисяч. У 2014 році журнал Time назвав борців з лихоманкою Ебола «Людиною року».

ВООЗ 17 травня 2026 року оголосила про новий спалах лихоманки Ебола в ДH Конго та Уганді (тоді було відомо про 80 смертей). Організація назвала епідемію лихоманки надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення. Причиною є те, що від цього штаму — Ебола-Бундібугйо — немає вакцини.

Тоді ж ВООЗ порадила країнам-сусідкам ДР Конго активувати свої національні механізми управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями, а також проводити прикордонний скринінг та скринінг на головних внутрішніх дорогах.

Нинішній спалах — 17-й в історії ДР Конго, усі попередні, окрім одного, спричинив штам Заїр.